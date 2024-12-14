Wanda Nara, sevgilisi L-Gante ve eski eşi Maxi Lopez ile poz verdi

14 Aralık 2024 10:14 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 10:14

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Wanda Nara, sevgilisi L-Gante ve eski eşi Maxi Lopez ile fotoğraf çektirdi.

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın olaylı boşanma davası başladı. Wanda Nara son olarak Icardi'nin evinden çıkmadığını belirterek polise şikayette bulunmuştu. Mauro Icardi'nin servetinin yarısını isteyen Wanda Nara son olarak eski eşi Maxi Lopez ile yeni sevgilisi L- Gante ile beraber çektirdiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. WANDA NARA, ESKİ EŞİ VE YENİ SEVGİLİSİYLE AYNI KAREDE Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sevgilisi L - Gante ve çocuklarıyla birlikte Roma'ya gitti. Wanda Nara, burada eski eşi ve çocuklarının babası Maxi Lopez ile bir araya geldi. Wanda Nara yeni sevgilisi L - Gante ve eski eşi Maxi Lopez ile çektirdiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Wanda Nara, 2008 – 2013 arasında Maxi Lopez ile evlilik yaşamıştı. Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Mauro Icardi, Wanda Nara hakkında; "Onu çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim ve şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü" dedi. İlgili Haberler Futbolcu Çağlar Söyüncü baba oldu! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı Ozan Akbaba Uzak Şehir fanlarına sinirlendi! Yapılan yoruma sessiz kalamadı