Wanda Nara'dan haftalar sonra Mauro Icardi hamlesi!

15 Ağustos 2024 14:00 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:03

Wanda Nara, Mauro Icardi ile haklarında çıkan boşanma iddiaları sonrası açıklama yapan Wanda Nara, " Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz." demişti. Sosyal medya paylaşımlarına hız vermeden devam eden Wanda Nara'nın yüzük hamlesi "Barıştılar" iddialarını ortaya çıkardı.

WANDA NARA'DAN ŞAŞIRTAN HAMLE

Yaptığı boşanma açıklaması sonrası bir arada görüntülenmeyen Wanda Nara ile Mauro Icardi işlerine odaklandı. Mauro Icardi Galatasaray'ın çalışmalarına katılırken, Wanda Nara ise Arjantin'de programda sunuculuk yapmaya devam ediyor. Programa Icardi'nin aldığı yüzükle katılan Wanda Nara'nın hamlesi 'Barışma' iddialarını güçlendirdi.

WANDA NARA'NIN BOŞANMA AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Wanda Nara, Mauro Icardi ile boşanma haberlerini doğrulayarak, "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi.Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü." demişti.