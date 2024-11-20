Wanda Nara'dan yeni bir skandal daha! Yasa dışı bahis sitesinin reklam yüzü oldu

20 Kasım 2024 12:23 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:28

Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi’nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Icardi’nin 77 milyonluk servetinin yarısını isteyen Wanda Nara’nın yasa dışı bahis sitesinin reklam yüzü olduğu iddia edildi.

Mauro Icardi’yi terk ederek Arjantin’e dönen Wanda Nara​, yeni sevgilisi L-Gante ile paylaşımlarıyla ise günlerce konuşulmuştu. Icardi’ye boşanma davası açan Wanda Nara’nın adı yeni bir skandalla gündemde. Yasa dışı bahse teşvik suçlaması Serdar Ortaç​ ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi cezası alırken, Wanda Nara'nın da yasa dışı sanal bahis sitesinin reklam yüzü olduğu iddia edildi.

WANDA NARA DA YASA DIŞI BAHSE TEŞVİK SUÇLAMASIYLA KARŞI KARŞIYA

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Wanda Nara, 16 milyondan fazla takipçiye sahip. Her paylaşımı olay Wanda Nara, son günlerde Mauro Icardi’ye açtığı boşanma davası ile gündemde. Yeni bir skandalla gündemde olan Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından yüzü olduğu yasa dışı sanal bahis sitesinin reklamını yaptığı iddia edildi.

WANDA NARA PAYLAŞIMINI KALDIRIDI

Patronlar Dünyası'ndan Burçin Uysal'ın özel haberine göre, Wanda Nara’nın paylaşımından hemen sonra sanal bahis sitesi X hesabından “Wanda Nara'nın en sevdiği oyunlardan biri olan ... sizleri bekliyor” sözleriyle paylaştı. Wanda Nara, 5 saat sonra paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdı.

SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL EV HAPSİNDE

Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi cezası verildi. Serdar Ortaç'ın tüm konserleri iptal edilirken, Mehmet Ali Erbil'in ise programı yayından kaldırıldı.