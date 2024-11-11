Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante Galatasaray taraftarını kızdırdı! Yedek hesap da elinden gitti

11 Kasım 2024 10:05 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:12

Galatasaray oyuncusu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olan eşi Wanda Nara, yeni sevgilisi L - Gante ile açtığı canlı yayında Galatasaray taraftarını sinirlendirdi. L - Gante canlı yayında 'Fenerbahçe' diyerek seslenirken, Galatasaray taraftarı L-Gante’nin açtığı yedek hesabı da kapattı.

Wanda Nara, Mauro Icardi ile mesajlaşmalarını paylaştı! 'Sen benim prensesimsin...'

Wanda Nara, Mauro Icardi ile mesajlaşmalarını paylaştı! 'Sen benim prensesimsin...'

Mauro Icardi'den boşanma kararı alan Wanda Nara, yeni sevgilisi L -Gante ile açtığı canlı yayında Galatasaray taraftarını kızdırmış ve taraftarların şikayeti üzerine L- Gante'nin hesabı kapatılmıştı. Paylaşımlarına devam eden Wanda Nara ve L-Gante'ye taraftarlar tepki gösterdi, yorum yağmuruna tuttu.

GALATASARAY TARAFTARININ L-GANTE HAMLESİ

Mauro Icardi'den boşanan Wanda Nara'nın paylaşımları Galatasaray taraftarını sinirlendirdi. Yeni sevgilisi L-Gante ile paylaşımlar yapan Wanda Nara yorum yağmuruna tutulurken, L-Gante'nin hesabı ise şikayetler üzerine kapatıldı. Wanda Nara ise sevgilisinin hesabının kapatılmasının ardından Icardi'nin kendisine attığı mesajları yayınladığı paylaşımını kaldırdı. Galatasaray taraftarı yedek hesap açan L- Gante'nin yeni hesabını da kapattırdı.

WANDA NARA, ICARDI'NİN MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Mauro Icardi'den boşanan Wanda Nara, futbolcunun kendisine attığı son mesajları sosyal medya hesabından paylaştı. Sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'ye geçmiş olsun mesajı yağdı. Wanda Nara'nın da ünlü futbolcuya gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.

Wanda Nara gönderdiği mesajda; "Mauro, sakatlığın için çok üzgünüm. Dizin bir süre önce kötüydü, şimdi tamamen gitti. İyileşeceğine eminim. Bir ihtiyacın olursa ben buradayam. En iyi doktorlar Roma'da, oraya gitmeyi ihmal etme, iyileşmen çok önemli. Her şey yoluna girecek. Bir ihtiyacın olursa lütfen söyle, bana güvenebilirsin." dedi.