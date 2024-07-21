Wanda Nara'ya şok üstüne şok! Babası Andres Nara gözaltına alındı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 10:46 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 10:57
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile boşanma kararı alan Wanda Nara gündemden düşmüyor. Ünlü ismin babası Andres Nara gözaltına alındı. Nara'nın sevgilisi Alicia Barbasola'ya şiddet uyguladığı iddia edildi.
Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile boşanma kararı aldığı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyurmuştu. Günlerdir gündemde olan Wanda Nara şimdi de babası ile gündemde...
Arjantin basınında yer alan habere göre; 67 yaşındaki Andres Nara, 35 yaşındaki sevgilisi Alicia Barbasola'ya şiddet uyguladığı için gözaltına alındı.
AĞIR YARALAMA VE ŞİDDET
Komşular Alicia Barbasola'nın çığlıklarını duyunca hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerine şiddete maruz kaldığını anlatan Alicia Barbasola gözyaşlarına boğuldu. Olaydan sonra Andres Nara, ağır yaralama ve şiddet suçlarından tutuklanabileceği iddia edildi.
Kaynak: Tgrthaber.com