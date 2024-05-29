Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega’dan Gazze paylaşımı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
29 May 2024 11:32 - Güncelleme : 29 May 2024 11:32
Wednesday dizisinin başrol oyuncusu Jenna Ortega, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze hakkında konuşarak, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı
Daha önce Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın Filistin'e destek içerikli paylaşımları nedeniyle "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasının ardından konu hakkında konuşan Jenna Ortega da filmin kadrosundan ayrılmıştı. Oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.
WEDNESDAY OYUNCUSUNDAN GAZZE PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu Ortega; "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.
Kaynak: TGRT Haber