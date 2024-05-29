Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega’dan Gazze paylaşımı

Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega’dan Gazze paylaşımı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
29 May 2024 11:32 - Güncelleme : 29 May 2024 11:32
Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega’dan Gazze paylaşımı

Wednesday dizisinin başrol oyuncusu Jenna Ortega, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze hakkında konuşarak, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı

Daha önce Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın Filistin'e destek içerikli paylaşımları nedeniyle "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasının ardından konu hakkında konuşan Jenna Ortega da filmin kadrosundan ayrılmıştı. Oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. 

WEDNESDAY OYUNCUSUNDAN GAZZE PAYLAŞIMI 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu Ortega; "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.

Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega’dan Gazze paylaşımı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...