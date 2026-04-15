Wilma Elles fotoğraflarını hiç beklemediği yerlerde görünce dünyası başına yıkıldı! Mobilya devini affetmedi

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Yeter, Arka Sokaklar, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi dizilerde rol alan Wilma Elles, reklam yüzü olduğu mobilya firmasıyla mahkemelik oldu. Elles, tek sezonluk toptancılar için çekilen fotoğraflarının, izinsiz şekilde firmanın mağazasında kullanıldığı, bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığı gerekçesiyle firmaya 600 bin TL alacak davası açtı.

WILMA ELLES FOTOĞRAFLARINI FARKLI YERDE GÖRÜNCE SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Ünlü oyuncu Wilma Elles, 'sadece katalog' diye imza attığı fotoğraflarını hiç beklemediği yerlerde görünce adeta dünyası başına yıkıldı. Elles, bir mobilya firmasıyla 2019-2022 yıllarında tek sezonluk sözleşme imzaladı. Buna göre iki ayrı katalog çekiminden sonra fotoğrafların sadece belli başlı yerlerde paylaşılması için taraflar anlaşma sağladı.

Firmanın iddiaya göre sözleşmenin dışına çıkması üzerine Elles mahkemenin yolunu tutarak davacı oldu. İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne başvuran oyuncu dilekçesinde, firmayla iki sezonluk katalog çekimi yaptıklarını, fotoğrafların sadece toptancılar için servis edilen katalogda kullanılacağını belirtti.

Davalı mobilya şirketinin izni olmaksızın haksız ve hukuka aykırı suretle, fotoğraflarını kendi araç ve mağazalarında hala kullandığını dile getirdi. Maddi ve manevi zarara uğradığını dilekçesinde ifade eden Elles, haklarına tecavüzün tespit edilmesiyle 600 bin TL alacak davası açtı. İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi davayı kabul etti.

WILMA ELLES KAÇ YAŞINDA?

18 Ekim 1986 doğumlu Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonraki adıyla Mücella Elles, Türk-Alman sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve moda tasarımcısıdır. Elles, Türk vatandaşlığını aldıktan sonra Mücella adını aldı. 2010-2013 sezonundaki dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Caroline rolünde oynadı. Çekimlerin başında Türkçe konuşamadığından, daha fazla Türkçe öğreninceye kadar rolünü ezberledi.