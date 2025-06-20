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 | Dilek Ulusan

Wilma Elles hamile olduğunu duyurdu!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde oynadığı Alman oyuncu Wilma Elles, hamile olduğunu açıkladı. Türk vatandaşlığı da olan Wilma Elles, 4.'üncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanıyor.

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Wilma Elles hamile olduğunu duyurdu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 10:29

Ulan İstanbul, Yeter, Yeni Gelin, Çanakkale Ruhu ve son olarak Mehmed Fetihler Sultanı yapımında rol alan Wilma Elles, 4'üncü çocuğuna hamile kaldığını açıkladı.

WILMA ELLES 6 AYLIK HAMİLE

Türk vatandaşlığını aldıktan sonra Mücella Elles adını alan Wilma Elles, 2015'te Kerem Göğüş ile olan evliliğinden ikiz çocukları Milat ve Melodi’yi dünyaya getirmişti. Elles'in 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile olan evliliğinden ise Tiara Manolya adında bir çocuğu olmuştu.

Wilma Elles hamile olduğunu duyurdu!

Wilma Elles, hamileliğinin 6'ncı ayında olduğunu belirterek büyük bir heyecan içinde olduklarını söyledi. Wilma Elles önceki hamileliklerini de 6'ıncı ayında duyurmuştu.

Wilma Elles hamile olduğunu duyurdu!

Sıkça Sorulan Sorular

WILMA ELLES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
18 Ekim 1986 Köln doğumlu Wilma Elles, ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde rol aldı. Wilma Elles'e, Avrupa Kalite Ödülleri'nde 2011 ve World Consumer Ödülleri'nde 2012 En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. Elles, 2013-2014 yılları arasında Gurbette Aşk dizisinde başrol karakteri Helga'yi oynadı.
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