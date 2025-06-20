Wilma Elles hamile olduğunu duyurdu!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde oynadığı Alman oyuncu Wilma Elles, hamile olduğunu açıkladı. Türk vatandaşlığı da olan Wilma Elles, 4.'üncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanıyor.

Ulan İstanbul, Yeter, Yeni Gelin, Çanakkale Ruhu ve son olarak Mehmed Fetihler Sultanı yapımında rol alan Wilma Elles, 4'üncü çocuğuna hamile kaldığını açıkladı.

WILMA ELLES 6 AYLIK HAMİLE

Türk vatandaşlığını aldıktan sonra Mücella Elles adını alan Wilma Elles, 2015'te Kerem Göğüş ile olan evliliğinden ikiz çocukları Milat ve Melodi’yi dünyaya getirmişti. Elles'in 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile olan evliliğinden ise Tiara Manolya adında bir çocuğu olmuştu.

Wilma Elles, hamileliğinin 6'ncı ayında olduğunu belirterek büyük bir heyecan içinde olduklarını söyledi. Wilma Elles önceki hamileliklerini de 6'ıncı ayında duyurmuştu.