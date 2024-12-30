Wonder Woman Gal Gadot, ölümden döndüğünü açıkladı

30 Aralık 2024 12:06 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:07

Wonder Women karakteriyle tanınan Gal Gadot, 4. Hamileliğinde ölümden döndüğünü itiraf etti. Son hamileliğiyle ilgili aylar sonra konuşan Gal Gadot, beynine pıhtı attığını ve acil ameliyata alındığını açıkladı.

Snow White, Red Notice, Hızlu ve Öfkeli ve Heart Of Stone gibi filmlerde rol alan Gal Gadot, aylar sonra itirafta bulundu. Son hamileliğinde ölümden döndüğünü belirten Gal Gadot, hamile kadınları uyardı ve vücutlarını dinlemeleri gerektiğini savundu.

GAL GADOT NASIL ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜNÜ AÇIKADI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aylar sonra itirafta bulunan Gal Gadot, son hamileliğinde yaşadığı sağlık sorununa değinerek, "Bu yıl derin zorluklar ve derin düşüncelerle geçti. Kişisel bir hikayeyi nasıl paylaşacağımı veya paylaşıp paylaşmama konusunda kendimle boğuştum. Sonunda kalbimin beni yönlendirmesine izin vermeye karar verdim. Paylaşarak farkındalık oluşturabileceğimi ve benzer bir şeyle karşılaşabileceklere destek olabileceğimi umuyorum" diyerek yaşadığı zor süreçten bahsetti.

Apar topar ameliyata alındığını belirten Gal Gadot,“Hastaneye koştuk ve birkaç saat içinde acil ameliyata alındım. Kızım Ori, o belirsizlik ve korku anında doğdu. ‘Işığım’ anlamına gelen ismi tesadüfen seçilmedi. Ameliyattan önce Jaron’a kızımız doğduğunda, bu tünelin sonunda beni bekleyen ışık olacağını söylemiştim" dedi.