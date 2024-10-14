Yabancı Damat oyuncularından çifte kutlama! Engin Akyürek ile Binnur Kaya'nın karesine beğen yağdı

14 Ekim 2024 09:59 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:00

Yabancı Damat dizisinde birlikte rol alan Engin Akyürek Binnur Kaya çifte kutlama yaptı. Engin Akyürek doğum gününde Binnur Kaya'nın Altın Portakal Film Festivali'nde kazandığı ödülü de kutlayan iki ismin yıllardır süren dostluklarına yorum yağdı.

Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı Yabancı Damat dizisi 2004 yılında başladı ve 2007 yılında final yaptı. Dönemin en sevilen yapımlarından biri olan Yabancı Damat dizisinde rol alan Engin Akyürek​, Özgür Çevik ve Binnur Kaya​'nın yıllardır süren dostluğu bir kez daha gözler önüne serildi.

YABANCI DAMAT OYUNCULARI BİR ARADA

Yabancı Damat dizisinde Kadir rolüyle yer alan Engin Akyürek ile Nazire rolüyle izleyici ile buluşan Binnur Kaya'nın yıllardır devam eden dostluğu hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuluyor. Engin Akyürek'in doğum günü için bir araya gelen iki ismin karesini ise aynı dizide Niko rolüyle yer alan Özgür Çevik çekti.

Hem Engin Akyürek'in doğum gününü kutlayan ikili hem de Binnur Kaya'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kazandığı ödülü kutladı. İki ismin karesi sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.