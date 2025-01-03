Yabani'nin Adem'i Hakan Çelebi futbol kariyerini bıraktı, oyuncu oldu!

03 Ocak 2025 16:26 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:26

Yabani dizisinde oynadığı Adem karakteriyle beğeni toplayan Hakan Çelebi'nin futbol kariyerine veda ederek oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Kopuk, Özel Ders ve Yabani gibi dizilerde rol alan 26 yaşındaki Hakan Çelebi'nin futbol​ sahalarından oyunculuk​ dünyasına adım attığı ortaya çıktı. Yabani dizisinde Adem karakteriyle beğenilen genç oyuncu Hakan Çelebi, Kocaeli​'de sol bek​ oynarken, oyunculuğa adım attı.

FUTBOL SAHALARINDAN OYUNCULUĞA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yabani dizisiyle dikkat çeken Hakan Çelebi’nin, futbolcu iken oyunculuk ağır basıca sahaları bıraktığı ortaya çıktı. Yıllarca Kocaeli’de sol bek olarak oynayan ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Haklan Çelebi içindeki oyunculuk tutkusuyla yeşil sahalardan setlere transfer oldu. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü‘nden mezun olan Çelebi, kariyer değişimiyle ilgili; “Lise yıllarında okuldan kaçar, sinema ve tiyatro izlemeye giderdim. Tiyatro hayatıma girdikten sonra futbol ikinci planda kaldı. Yoksa çok iyi bir sol bektim.” dedi.