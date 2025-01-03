Yabani'nin Adem'i Hakan Çelebi futbol kariyerini bıraktı, oyuncu oldu!
Yabani dizisinde oynadığı Adem karakteriyle beğeni toplayan Hakan Çelebi'nin futbol kariyerine veda ederek oyuncu olduğu ortaya çıktı.
Kopuk, Özel Ders ve Yabani gibi dizilerde rol alan 26 yaşındaki Hakan Çelebi'nin futbol sahalarından oyunculuk dünyasına adım attığı ortaya çıktı. Yabani dizisinde Adem karakteriyle beğenilen genç oyuncu Hakan Çelebi, Kocaeli'de sol bek oynarken, oyunculuğa adım attı.
FUTBOL SAHALARINDAN OYUNCULUĞA
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yabani dizisiyle dikkat çeken Hakan Çelebi’nin, futbolcu iken oyunculuk ağır basıca sahaları bıraktığı ortaya çıktı. Yıllarca Kocaeli’de sol bek olarak oynayan ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Haklan Çelebi içindeki oyunculuk tutkusuyla yeşil sahalardan setlere transfer oldu. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü‘nden mezun olan Çelebi, kariyer değişimiyle ilgili; “Lise yıllarında okuldan kaçar, sinema ve tiyatro izlemeye giderdim. Tiyatro hayatıma girdikten sonra futbol ikinci planda kaldı. Yoksa çok iyi bir sol bektim.” dedi.