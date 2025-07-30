Yağmur Yüksel gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Yapılan hamle evlilik iddialarını güçlendirdi

Çekimleri Kapadokya'da başlayan Kızgın Topraklar dizisi, henüz yayınlanacak kanalla anlaşma sağlayamadığı için aylardır beklemede. Dizinin yapım ekibi ve oyuncular, dizinin akıbetini beklerken, diziden aşk haberi geldi. Yağmur Yüksel ile Oktay Ekinci'nin birbirini tanıma aşamasında olduğu öğrenildi.

YAĞMUR YÜKSEL İLE OKTAY EKİNCİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yağmur Yüksel‘in başrolünü Taha Baran Özbek‘le paylaştığı Kızgın Topraklar dizisinin henüz kanal satışı gerçekleşmedi. Cemal Şan‘ın yönettiği ve Kapadokya’da 2 bölümü çekilen dizi aylardır beklemede. Dizinin oyuncuları bir yandan yapım şirketinden haber beklerken diğer yandan da yeni görüşmeler yapmaya başladı. Bu arada dizi setinde başlayan bir arkadaşlık da beraberliğe dönüştü.

EVLİLİK YAKIN, ANNELERDEN DESTEK GELDİ

Dizinin avukat Eylül’ü Yağmur Yüksel, kalbini rol arkadaşı Oktay Ekinci’ye kaptırdı. Birbirlerini tanıma aşamasında olan ikilinin anneleri de bu beraberliğe destek veriyor. Oktay Ekinci’nin annesi Yağmur Yüksel’i, Yağmur Yüksel’in annesi de Oktay Ekinci’yi takibe aldı.

OKTAY EKİNCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1999, Aksaray doğumlu Oktay Ekinci, 2018 yılında Geleceğin Starı programına katılmaya hak kazanmış ve kendini kameralar karşısında ispatlamıştı. 2019 yılından itibaren Leke, Duy Beni, Kadere Karşı gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.