Şarkıcı Linet, Gazze'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olayların ardından konuşan sanatçı, vereceği konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Linet, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirerek tepkisini dile getirdi. Ünlü şarkıcının "Önce insanım ve zulüm bizdense ben bizden değilim" sözleri dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yahudi asıllı şarkıcı Linet'ten Gazze açıklaması! "Zulüm bizdense ben bizden değilim" Şarkıcı Linet, Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan olayların ardından Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirip sert tepki gösterdi. Konser öncesinde gazetecilere konuşan Linet, Gazze'de yapılan soykırımı lanetlediğini belirterek 'Önce insanım ve zulüm bizdense ben bizden değilim' ifadelerini kullandı. Linet'in açıklamalarına konu olan olaylar, Beşiktaş'ın Batum'da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta Filistin bayrakları açılması ve polisin taraftara müdahale etmesiyle yaşandı. Yahudi kökenli ve İsrail asıllı Türk vatandaşı olan Linet, İsrail hükümetinin savunucusu olmadığını ve siyasi bir yapının sözcülüğünü yapmadığını vurguladı. Linet, insanlık ve vicdanın her türlü kimliğin önünde olduğunu dile getirdi.

LİNET'TEN GAZZE'DE YAŞANANLARA SERT TEPKİ: "ZULÜM BİZDENSE BEN BİZDEN DEĞİLİM"

Şarkıcı Linet, Gazze'de yaşananlara ilişkin düşüncelerini açık sözlerle dile getirdi. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren sanatçı, yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Linet, "Gazze'de yapılan soykırımı lanetliyorum. Bu durum sadece kınamakla geçmez. Bu, insan olan herkesin söylemesi gereken bir şey. Önce insanım ve zulüm bizdense ben bizden değilim" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAŞANAN OLAYLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Linet'in açıklamalarına konu olan olaylar, Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada yaşandı. Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelede tribünlerde Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartları açıldı. Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarlarına müdahalesinin ardından tribünlerde arbede çıktı. Yaşananlar nedeniyle karşılaşmaya ara verilirken mücadele daha sonra yeniden başladı. Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

LİNET KONSER ÖNCESİ GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Yahudi kökenli olan Linet, İsrail asıllı Türk vatandaşı olarak biliniyor. Sanatçının Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklamaları da bu kimliği nedeniyle daha fazla dikkat çekti. İsrail hükümetinin politikalarına karşı daha önce de tepki gösteren Linet, Gazze konusunda sessiz kaldığı gerekçesiyle zaman zaman eleştirilerin hedefi olmuştu. Şarkıcı, geçmişte yaptığı açıklamalarda sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek İsrail hükümetinin savunucusu olmadığını ve herhangi bir siyasi yapının sözcülüğünü yapmadığını vurgulamıştı.

Vereceği konser öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Linet, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan olayların ardından yeniden konuştu. Gazze'de yaşananları lanetlediğini belirten sanatçı, "Bu durum sadece kınamakla geçmez. Bu, insan olan herkesin söylemesi gereken bir şey. Önce insanım ve zulüm bizdense ben bizden değilim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Linet'in Beşiktaş maçında yaşanan olayların ardından yaptığı açıklama, sanatçının Gazze konusundaki tutumunu yeniden gündeme taşıdı.

Yahudi kökenli ve İsrail vatandaşı da olan Türk şarkıcının, İsrail'in saldırılarına yönelik sözleri dikkat çekti. "Zulüm bizdense ben bizden değilim" diyen Linet, insanlık ve vicdanın her türlü kimliğin önünde olduğunu vurguladı. Sanatçının açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu.