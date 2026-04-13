Yakışıklı mısırcı lakaplı Alper Temel oyuncu mu oluyor? Yeraltı dizisinden teklif geldi

"Yakışıklı mısırcı, kestaneci" olarak anılan 25 yaşındaki Alper Temel, İstanbul Karaköy'de kestane ve mısır tezgahı işletiyor. Turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan "Yakışıklı mısırcı" dizi teklifi aldığı haberiyle dikkat çekti.

Özetle

Alper Temel, 25 yaşında ve İstanbul Karaköy'de kestane ve mısır tezgahı işletiyor. Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan Temel, dizi teklifleri aldığını açıkladı. Temel, bir yeraltı dizisinde rol teklifi aldığını ancak işlerinin yoğunluğu nedeniyle kabul edemediğini belirtti. Karaköy İskelesi'ndeki tezgahına yabancı turistlerin yoğun ilgisi olduğunu ve bunun İstanbul için reklam olduğunu düşünüyor. Sosyal medyada "yakışıklı mısırcı, kestaneci" olarak anılıyor.

Sosyal medyada yayınladığı her videosu milyonlar izlenen Alper Temel dizilerden teklif aldığını açıkladı. Temel, “Dizi için çağırdılar. Yeraltı dizisinde oynayacaktım. İşlerim çok yoğun olduğu için oynayamadım. Hem orası hem burası yapamadım, olmadı.” dedi.

Turistler onun için kilometrelerce yol geliyor! 'Yakışıklı Mısırcı' Alper Temel konuştu: 'İstanbul için reklam gibi oldu' Karaköy İskelesi'nde kardeşiyle beraber kestane ve mısır tezgahı işleten 25 yaşındaki Alper Temel, yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Tezgahına gelen her turist fotoğraf ve video çekmeden oradan ayrılmazken Alper Temel bu durumun İstanbul için reklam olduğunu dile getirdi.

YAKIŞIKLI MISIRCI KİMDİR? ALPER TEMEL KİMDİR?

Sosyal medyada "yakışıklı mısırcı, kestaneci" olarak anılan 25 yaşındaki Alper Temel, İstanbul'un göbeğinde, Beyoğlu'na bağlı Karaköy sahilinde seyyar tezgah işleten bir sokak satıcısıdır.