Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yakışıklı mısırcı lakaplı Alper Temel oyuncu mu oluyor? Yeraltı dizisinden teklif geldi

Yakışıklı Mısırcı olarak tanınan Alper Temel turistlerin paylaştığı videolarla fenomen haline geldi. Karaköy'de mısır ve kestane satan Alper Temel'e dizi dünyasından da yoğun ilgi oldu. Yakışıklı Mısırcı "Dizi için çağırdılar. Yeraltı dizisinde oynayacaktım" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 09:44

"Yakışıklı mısırcı, kestaneci" olarak anılan 25 yaşındaki Alper Temel, İstanbul 'de kestane ve mısır tezgahı işletiyor. Turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan "Yakışıklı mısırcı" dizi teklifi aldığı haberiyle dikkat çekti.

YAKIŞIKLI MISIRCI, KESTANECİ OYUNCU MU OLUYOR?

Sosyal medyada yayınladığı her videosu milyonlar izlenen Alper Temel dizilerden teklif aldığını açıkladı. Temel, “Dizi için çağırdılar. Yeraltı dizisinde oynayacaktım. İşlerim çok yoğun olduğu için oynayamadım. Hem orası hem burası yapamadım, olmadı.” dedi.

Turistler onun için kilometrelerce yol geliyor! 'Yakışıklı Mısırcı' Alper Temel konuştu: 'İstanbul için reklam gibi oldu' Karaköy İskelesi'nde kardeşiyle beraber kestane ve mısır tezgahı işleten 25 yaşındaki Alper Temel, yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Tezgahına gelen her turist fotoğraf ve video çekmeden oradan ayrılmazken Alper Temel bu durumun İstanbul için reklam olduğunu dile getirdi.

YAKIŞIKLI MISIRCI KİMDİR? ALPER TEMEL KİMDİR?

Sosyal medyada "yakışıklı mısırcı, kestaneci" olarak anılan 25 yaşındaki Alper Temel, İstanbul'un göbeğinde, Beyoğlu'na bağlı Karaköy sahilinde seyyar tezgah işleten bir sokak satıcısıdır.

KarakteristikDetay
Anıldığı İsimYakışıklı mısırcı, kestaneci
Yaş25
İşletme Yeriİstanbul, Beyoğlu, Karaköy Sahili
MeslekSokak Satıcısı (Seyyar Tezgah)
AdıAlper Temel
