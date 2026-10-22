"Yakışıklı Mısırcı" olarak tanınan Alper Temel'e reklam teklifleri yağıyor! Tek bir anlaşmadan servet kazanıyor

Bir turistin cep telefonuyla çektiği kısa videoyla şöhreti yakalayan ve ‘Yakışıklı Mısırcı’ lakabıyla dikkatleri üzerine çeken Alper Temel, dünya çapında ün kazandı. Rusya'dan Yunanistan'a kadar pek çok hayran kitlesine sahip olan Alper Temel, bir mısır markasının davetiyle Çin'e gitti. İstanbul Karaköy’de mısır ve kestane satarak birçok turistin ilgisini çekmeyi başaran Yakışıklı Mısırcı’ya reklam teklifleri yağdığı da öğrenildi. Tezgahının önünde fotoğraf kuyrukları oluşan Alper Temel'in tek bir anlaşmadan servet kazanacağı iddia edildi. Kısa sürede yabancı basının peşinden koştuğu küresel bir figür haline gelen Yakışıklı Mısırcı, reklam anlaşması için konuşulan rakamla gündeme bomba gibi oturdu. Ünlü fenomene reklam filmi için verileceği iddia edilen ücret dudak uçuklattı.

YAKIŞIKLI MISIRCI ALPER TEMEL ÇİN'E KADAR AÇILDI!

Yakışıklı Mısırcı lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Alper Temel, mısır ve kestane satarken, bir turistin cep telefonuyla çektiği kısa videoyla şöhreti yakalamıştı. Karaköy'de seyyar tezgah işleterek geçimini sağlayan sokak satıcısı Temel, kısa sürede hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında tanınmaya başladı. Özellikle yabancı turistlerin çektiği ve yayınladığı videolar sayesinde adından söz ettiren Yakışıklı Mısırcı, kariyerinde yurt dışına kadar açıldı.

Uzun süredir ailesiyle birlikte mısır ve kestane satarak seyyar satıcılık yapan Alper Temel, başarılı meslek kariyerinin yanı sıra fiziksel özellikleri ve yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Doğallığı ve müşterilerine karşı samimi tavırlarıyla adından söz ettiren Yakışıklı Mısırcı'nın yolu Çin'e düştü. Karaköy'de Galata Köprüsü'nün ayağına yakın bir noktada ya da tünel çıkışındaki ana caddelerde tezgahını kuran Temel, bu kez dünyanın öbür uzunda tezgah başına geçti.

Sıradan bir seyyar satıcıyken, yayınlanan videolarıyla adını küresel ölçeğe taşıyan Yakışıklı Mısırcı, Çinli bir mısır markasının davetiyle Asya'ya gitti. Rus bir fenomenin paylaştığı video ile şöhreti yakalayan Alper Temel, İstanbul'un ardından Çin'de tezgah başına geçti. Farklı şehirlerdeki semt pazarlarında Türk usulü mısır közleyerek ziyaretçilerle buluşan ünlü fenomen, hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde büyük ses getirdi.

REKLAM ANLAŞMASINDAN KAZANDIĞI İDDİA EDİLEN ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI!

Yaklaşık 7 yıldır baba mesleği olan mısır ve kestane satıcılığı yapan Alper Temel, Karaköy'de başlayan hikayesini Çin'e kadar taşıdı. Çin halkı tarafından yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalan Yakışıklı Mısırcı'nın tek bir anlaşmadan servet kazandığı iddia edildi. Videoları milyonlarca izlenme alan Temel, reklam anlaşması için konuşulan rakamla gündeme bomba gibi oturdu.

Rusya, İspanya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeden turistlerin ilgisini çeken Yakışıklı Mısırcı, şimdilerde reklam anlaşmasından kazandığı öne sürülen ücretle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları arasında dolaşan bir iddiaya göre markaların reklam yüzü olmaya başlayan Alper Temel'in, bir markanın reklam filmi için 6,5 milyon TL'ye anlaştığı öne sürüldü.

Ünlü fenomenin reklam anlaşmasının bedeli belirsizliğini korurken, ev aldığı yönündeki bilgilerin ise henüz doğruluğunun kanıtlanmadığı öğrenildi. Sosyal medyada Yakışıklı Mısırcı hakkında ortaya atılan iddiaların ardından ünlü isim, bu kez kazancıyla gündeme bomba gibi oturdu.