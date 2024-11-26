Yalan dizisinde ayrılık! Gökberk Demirci yapıma veda ediyor

26 Kasım 2024 15:49 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 15:49

Cumartesi akşamları yayınlanan Yalan dizisinin kadrosunda yer alan Gökberk Demirci, yapıma veda ediyor. Kendi isteğiyle diziden ayrılan oyuncu Gökberk Demirci, yeni yapımlarla görüşmeye başladı.

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Aslıhan Güner, Eylül Tumbar ve Serra Pirinç gibi isimlerin yer aldığı Yalan​ dizisinin kadrosunda savcı Yaman rolüyle yer alan Gökberk Demirci, flaş bir karar aldı. Diziden ayrılmak isteyen Gökberk Demirci için final sahnesi yazıldı.

GÖKBERK DEMİRCİ, YALAN DİZİSİNDEN AYRILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yalan dizisinin kadrosunda değişim olacak. Ersoy Güler’in yönetmen koltuğunda oturduğu Yalan dizisinde savcı Yaman karakteriyle yer alan Gökberk Demirci diziye veda ediyor. Kendi isteğiyle yapımdan ayrılan Gökberk Demirci, yeni projeler değerlendirmeye başladı.

Gurur Çiçekoğlu 26. bölümden itibaren yeni rolüyle ekibe dahil olacak ve Kadir’in (Feyyaz Duman) Mardin’deki düşman aşiretinden gelen “Alaz”ı oynayacak. Hikâyesinde de yepyeni bir açılımın yaşanacağı projede heyecanlı, romantik ve bol çatışmaları sahneler seyirciye sunulacak.