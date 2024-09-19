Yalan'ın Melike'si Aslıhan Güner'e ilkokul öğrencilerinden sevgi seli

19 Eylül 2024 12:15 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 12:15

Yalan dizisinde oynadığı Melike karakteriyle beğen toplayan Aslıhan Güner, çekim yapılan Beykoz Otağtepe’de bulunan bir ilkokulun öğrencilerin sevgi dolu tezahüratları karşısında çok duygulandı.

Selena, Asi, Şefkat Tepe, Diriliş Ertuğrul ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizilerinde rol alan Aslıhan Güner, son olarak Yalan dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Çekimler için Beykoz'da olan Aslıhan Güner, bir ilkokulun bahçesinde oyun oynayan çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

ASLIHAN GÜNER'E ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ

Cumartesi akşamları ekrana gelen Yalan dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yaz boyu ekranda olan tek yeni dizi olan Yalan’ın başrol oyuncusu Aslıhan Güner, dizinin kamera arkasından da görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Aslıhan Güner, setin olduğu Beykoz Otağtepe’deki ilkokul öğrencilerinin sevgisiyle neye uğradığını şaşırdı.

Aslıhan Güner Kavacık Borsa İstanbul İlkokulu’nun öğrencilerinin tezahüratlarına kayıtsız kalamadı ve çocukların yanına gidip onlarla sohbet etti.

ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

17 Aralık 1987 doğumlu Aslıhan Güner, Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında geçti. 9 Haziran 2013 tarihinde, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlenen Aslıhan Güner, Selena, Asi, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol aldı.