Yalı Çapkını Akın'dan diziye sitem dolu sözler!

15 May 2024 10:20 - Güncelleme : 15 May 2024 10:20

Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisine bu sezon Akın rolüyle dahil olan Melih Özkaya, Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği Cevap Ver Türkiye programına konuk oldu. Yalı Çapkını dizisindeki karakteri hakkında konuşan oyuncu sitemde bulundu.

YALI ÇAPKINI AKIN'DAN SİTEM DOLU SÖZLER

Karakterinin iyiden kötüye evrildiğini belirten Özkaya, "İyiydi. Sonra birden bire kötü oldum.. Yani şaşırdık hepimiz, imaj değişti filan baya. Çok iyiydim, çok yardım severdim; kötü karakter oldum." diyerek serzenişte bulundu.