Yalı Çapkını dizisindeki iddialar doğru çıktı! Ayrılık haberleri peş peşe geldi

26 Eylül 2024 10:50 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:50

Yalı Çapkını dizisi yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Yeni oyuncuların katılımıyla izleyici karşısına çıkan dizinin ilk bölümünden itibaren yer alan Öznur Serçeler'in ayrıldığı ortaya çıktı.

Başrolünde Afra Saraçoğlu​ ve Mert Ramazan Demir​'in yer aldığı Yalı Çapkını​ dizisinin ilk bölümünden itibaren Asuman karakteriyle yer alan Öznur Serçeler'in ayrıldığı ortaya çıktı. Daha önce yeni sezonun ilk bölümünde hiç yer almayan Öznur Serçeler'in ayrıldığı öne sürülmüştü.

YALI ÇAPKINI ÖZNUR SERÇELER AYRILIĞI

Öznur Serçeler Yalı Çapkını dizisinin ilk bölümlerinde zaman atlaması nedeniyle yer almamıştı. Bu gelişme sonrası Öznur Serçeler'in diziden ayrıldığı iddia edilmişti. Oyuncunun yeni bir dizi projesiyle anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

İddialar sonrası yapılan açıklama oyuncunun ilerleyen bölümlerde ekibe katılacağı belirtilmişti. Öznur Serçeler bu arada gelen teklif üzerine adres değiştirdi. Serçeler, merakla beklenen dizi Holding​'in ekibine katıldı. Öznur Serçeler’in daha önce Bade İşcil’in adının geçtiği Ceyda rolünü oynayacağı öğrenildi. İşcil projeden hazırlık süreci uzadığı için ayrıldığı öğrenildi.

ÖZNUR SERÇELER KİMDİR?

10 Ekim 1987 tarihinde Kayseri doğumlu Öznur Serçeler, 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde müzik eğitimine devam etti. Dolunay dizisindeki "Fatoş" karakteriyle oyunculuğa adım atan Öznur Serçeler, Karışık Kaset filminde Sarp Apak ile birlikte rol aldı.