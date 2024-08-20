Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Taro Emir Tekin, nedenini ilk kez açıkladı

20 Ağustos 2024 09:12 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:12

Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisine geçtiğimiz sezon Kaya rolüyle dahil olan Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı. Kuşatma dizisinin hazırlıklarına başlayan oyuncu, diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.

TARO EMİR TEKİN NEDEN YALI ÇAPKINI'NDAN AYRILDI?

“Ben bu projede misyonumu tamamladım. Yalı Çapkını‘yla vedalaştık ama benim için fevkalade bir deneyimdi. Ben bu ekipten kopmam. Çok tatlı bir ekip… Misyonunu tamamladığını düşünüyorum. OGM ile çalışmak, bu ekiple çalışmak benim açımdan gerçekten onur verici bir tecrübeydi” dedi.

TARO EMİR TEKİN KUŞATMA DİZİSİNE DAHİL OLDU

Taro Emir Tekin, Engin Akyürek ve Aslı Enver'i buluşturan Kuşatma dizisiyle anlaştı. Yeni projesi Kuşatma hakkında da bilgi veren Tekin “Ben Kuşatma diye bir projeye başladım. Ona hazırlanıyorum şu an… Umarım seyircimizi beğenir” diye konuştu.