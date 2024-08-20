Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Taro Emir Tekin, nedenini ilk kez açıkladı
Yalı Çapkını dizisine Kaya rolüyle dahil olan Taro Emir Tekin, diziden ayrıldı. Dün katıldığı rol arkadaşları Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğününde muhabirlerin sorularını cevaplayan Taro Emir Tekin, “Ben bu projede misyonumu tamamladım." dedi.
Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisine geçtiğimiz sezon Kaya rolüyle dahil olan Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı. Kuşatma dizisinin hazırlıklarına başlayan oyuncu, diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.
TARO EMİR TEKİN NEDEN YALI ÇAPKINI'NDAN AYRILDI?
“Ben bu projede misyonumu tamamladım. Yalı Çapkını‘yla vedalaştık ama benim için fevkalade bir deneyimdi. Ben bu ekipten kopmam. Çok tatlı bir ekip… Misyonunu tamamladığını düşünüyorum. OGM ile çalışmak, bu ekiple çalışmak benim açımdan gerçekten onur verici bir tecrübeydi” dedi.
TARO EMİR TEKİN KUŞATMA DİZİSİNE DAHİL OLDU
Taro Emir Tekin, Engin Akyürek ve Aslı Enver'i buluşturan Kuşatma dizisiyle anlaştı. Yeni projesi Kuşatma hakkında da bilgi veren Tekin “Ben Kuşatma diye bir projeye başladım. Ona hazırlanıyorum şu an… Umarım seyircimizi beğenir” diye konuştu.