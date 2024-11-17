Yalı Çapkını dizisine yeni karakter katılıyor

17 Kasım 2024 20:19 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 20:23

Yalı Çapkını dizisi üçüncü sezonunda da oyuncu değişimleri sürüyor. Diziye yeni bir karakter daha dahil olacak. İşte yeni isim...

Üçüncü sezonuyla ekranlarda devam eden, Afra Saraçoğlu​, Mert Ramazan Demir​, Beril Pozam​, Diren Polatoğulları​ gibi isimlerin bulunduğu Yalı Çapkını​ dizisi üçüncü sezonuyla seyirciyle buluşuyor. Enes Bay, ‘Tayfun’ rolüyle diziye katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden gidecek olan isimlerde dikkat çekti. Yalı Çapkını’nın bu sezonunda ekibe dahil olan Ahmet Saraçoğlu ve Derya Alabora hikayeleri bittiği için ekibe 84. bölümde veda edecek.