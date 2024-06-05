Yalı Çapkını oyuncuları Çakallarla Dans filminde

05 Haziran 2024 17:33 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 17:41

Başrolünde İlker Ayrık, Didem Balçın, Timur Acar, şevket Çoruh gibi oyuncuların yer aldığı Çakallarla Dans'ın 7. filmi çekiliyor. Murat Şeker’in yönettiği ve yol arkadaşı Ali Tanrıverdi’yle beraber yazdığı serinin yeni filmi bu yaz çekilecek.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI ÇAKALLARLA DANS FİLMİNDE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serinin yeni filmi için kadro genişledi. İlk olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Diren Polatoğulları dizinin kadrosuna dahil oldu. Filmin diğer bir oyuncusu ise aynı dizide rol alan Doğukan Polat merakla beklenen filmle anlaştı. Başarılı oyuncu filmde polis Mansur karakterini oynayacak.