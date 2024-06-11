Yalı Çapkını sezon finali kutlamasında Afra Saraçoğlu'ndan bateri şov

11 Haziran 2024 09:24 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:24

İki sezondur devam eden ve reyting rekorları kıran Yalı çapkını dizisi yeni sezonda da ekranda olacak. Yalı Çapkını ekibi de geçtiğimiz saatlerde ikinci sezonlarının bitişini kutlamak için bir araya geldi.

AFRA SARAÇOĞLU'NDAN BATERİ ŞOV

Yalı Çapkını'nın tüm oyuncuları sezon finali kutlamasında bir araya geldi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yerinde oturmadığı kutlamada Saraçoğlu baterinin başına geçti. Saraçoğlu'nun çaldığı arkadaşlarının eğlendiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

YALI ÇAPKINI'NDA PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezon sonunda Şehmus karakterini oynayan Turgut Tunçalp diziden ayrıldı. Ayrıca diziden bu sezon Pelo karakteriyle yer alan Buse Buçe Kahraman da diziye veda etti.