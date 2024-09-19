Yalı Çapkını'nın yalısı satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

19 Eylül 2024 16:18 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:01

Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin çekildiği Şevket Paşa Yalısı Satışa çıkarıldı. Rekor fiyata satışa sunulan yalı, Boğaz'ın en lüks yapıları arasında yer alıyor.

Yalı Çapkını dizisiyle ünlenen Şevket Paşa Yalısı, satışa çıktı. Üsküdar​ Beylerbeyi’nde bulunan yalı daha önce Dilek Sabancı'ya aitti. Boğaz​'ın en gösterişli yalıları arasında yer alan Şevket Paşa Yalısı, rekor fiyata satılıyor.

YALI ÇAPKINI YALISI REKOR FİYATA SATILIYOR

İki yıl önce Yalı Çapkını dizisi için kiralanan yalı, tamamen beyaz olup Boğaz’ın en pahalı yalıları arasındadır. İlandaki detaylara göre; 2.380 metrekarelik araziye sahip yalı, 1.985 metrekare brüt ve 1.670 metrekare net alana sahip. 40 sene önce inşa edilen yapının 14 odası ve 6 banyosu bulunuyor. 600 bin TL’ye Yalı Çapkını dizisine kiralanan yalı, 1 milyar 250 milyon lira gibi rekor bir fiyatla ilanla satışa sunuldu.