Yalı Çapkını'nda ayrılık iddiası! İlk bölümden itibaren kadrodalardı

16 Eylül 2024 15:28 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:28

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon bölümleri yayınlanmaya başladı. Dizide Halis Ağa karakteriyle yer alan Çetin Tekindor ile Asuman’ı Öznur Serçeler’in yeni bölümde yer almaması ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Gerçek ise sonradan anlaşıldı.

Başrolünde Afra Saraçoğlu​ ve Mert Ramazan Demir​'in yer aldığı Yalı Çapkını​ dizisinin son yayınlanan bölümünde Öznur Serçeler ve Çetin Tekindor​'un yer almaması dikkatlerden kaçmadı. İki oyuncunu bölüm boyunca yer almaması ayrılık haberlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE AYRILIK MI YAŞANACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını dizisi Cuma günü 3. Sezonuyla ekrana gelmeye başladı. 2 yıllık zaman atlamasıyla başlayan dizide, ayrılık haberleri dikkat çekti. İlk sezondan itibaren dizide rol alan Öznur Serçeler ile Çetin Tekindor'un ayrıldığı iddia edilmişti. Gerçek ise ortaya çıktı.

Yalı Çapkını dizisinde Hali Ağa rolüyle yer alan Çetin Tekindor ile Asuman karakteriyle yer alan Öznur Serçeler'in ilerleyen bölümlerde diziye dahil olacağı ortaya çıktı.