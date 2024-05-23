Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Başrol oyuncusu yeni sezonda olmayacak

23 May 2024 09:18 - Güncelleme : 23 May 2024 09:18

Başrolünde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Diren Polatoğulları ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde yeni sezonda ayrılıklar yaşanacak.

YALI ÇAPKINI'NDA BEKLENMEDİK AYRILIK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cuma günleri yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik ayrılık yaşanacak. Sezon finaline doğru heyecanının daha da artacağı dizide Orhan Korhan karakterini oynayan Emre Altuğ kulislerden sızan bilgilere göre projeye veda edecek. Dizide Pelin karakteriyle yer alan Buçe Buse Kahraman da sezon sonu diziden ayrılacak. Dizinin sezon finali ise şimdilik 7 Haziran olarak belirlendi.