Yalı Çapkını'ndan ayrılan oyuncu yeni sezonda geri geliyor

07 Haziran 2024 11:27 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 11:28

Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yaşı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle yer alan Emre Altuğ'un vurularak diziye veda ettiği iddia edilmişti. Oyuncunun diziden ayrılmadığı ve yeni sezonda devam edeceği öne sürüldü.

EMRE ALTUĞ, YALI ÇAPKINI'NA GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bugün sezon finali yapacak Yalı Çapkını dizisinde yalıya gelen sürpriz ismin Orhan Korhan yani Emre Altuğ olduğu konuşuluyor. Geçen bölüm diziye vurularak veda ettiği öne sürülen oyuncu, iddialar doğru çıkarsa yeni sezonda da ekipte yerini alacak.