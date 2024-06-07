Yalı Çapkını'ndan ayrılan oyuncu yeni sezonda geri geliyor
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 11:27 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 11:28
Bugün sezon finali yapacak Yalı çapkını dizisinde yer alan Emre Altuğ'un diziden ayrıldığı öne sürülmüştü. Yapımın ters köşe yapacağı ve oyuncunun yeni sezonda kadroda olacağı iddia edildi.
Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yaşı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle yer alan Emre Altuğ'un vurularak diziye veda ettiği iddia edilmişti. Oyuncunun diziden ayrılmadığı ve yeni sezonda devam edeceği öne sürüldü.
EMRE ALTUĞ, YALI ÇAPKINI'NA GERİ DÖNÜYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bugün sezon finali yapacak Yalı Çapkını dizisinde yalıya gelen sürpriz ismin Orhan Korhan yani Emre Altuğ olduğu konuşuluyor. Geçen bölüm diziye vurularak veda ettiği öne sürülen oyuncu, iddialar doğru çıkarsa yeni sezonda da ekipte yerini alacak.
Kaynak: TGRT Haber