Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'e yeni partner! Pelin Akil geliyor

03 Eylül 2024 10:04 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:05

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun ayrılık kararı senaryoyu da etkiledi. Sahnelerinin azaltılmasını isteyen Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'na ise dizide yeni partnerler geliyor.

YALI ÇAPKINI'NA PELİN AKİL GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezona zaman atlamasıyla başlayacak Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncular dahil olacak. Seyran karakterini oynayan Afra Saraçoğlu’nun partneri Cem Söküt olurken, Mert Ramazan Demir’in oynadığı Ferit karakterinin partneri için ise Pelin Akil ile görüşülüyor.

PELİN AKİL KİMDİR?

17 Nisan 1986 doğumlu Pelin Akil, ilk oyunculuk deneyimini Arka Sıradakiler dizisiyle yaşadı. Daha sonra Seksenler dizisinde oynadığı Seçil karakteriyle beğeni toplayan Pelin Akil, peş peşe Suskunlar, Çember, Aile İşi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarda rol aldı.