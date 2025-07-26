Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan itiraf: Onun gibi olamazdım

Başrolünde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakteriyle yer alan Gözde Kansu, karakteriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

GÖZDE KANSU'DAN İTİRAF ÜSTÜNE İTİRAF

Yalı Çapkını dizisinde oynadığı Gülgün karakteriyle adından söz ettiren Gözde Kansu, İspanya’da yayımlanan dergiye verdiği röportajla çarpıcı açıklamalar yaptı.

Oynadığı son karakter hakkında konuşan Gözde Kansu, “Açıkçası ben Gülgün gibi olamazdım. Kocam beni yengesiyle aldatacak olsa bir saniye bile o evde kalmam. Gülgün korkularla yaşıyor, ben ise cesaretimle. Ama ortak yönümüz; her zaman güler yüzümüzü korumaya gayret ediyoruz” dedi.

Hep farklı rollerle seyircisinin karşısına çıkmayı hedeflediğini belirten Gözde Kansu “Hep aynı tip karakterleri oynamayı sevmiyorum. Beni en çok etkileyen roller, birbirinden tamamen farklı ve güçlü içsel çatışmaları olan karakterler. Bu tür roller beni besliyor” dedi.

GÖZDE KANSU KAÇ YAŞINDA?

23 Ağustos 1980 İzmir doğumlu Gözde Kansu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı. Sunuculukla başladığı iş hayatına oyuncu olarak devam eden Gözde Kansu, ilk olarak Çiçek Taksi dizisiyle oyuncu oldu.