Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor ortaya çıktı! Diziden ayrıldığı iddia edilmişti

05 Ekim 2024 15:04 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 15:04

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin Halis Ağa'sı Çetin Tekindor, dizisinin yeni sezonunda hiç yer almadı. Diziden ayrıldığı iddia edilen Çetin Tekindor'un senaryo gereği nerede olduğu ortaya çıktı.

Yalı Çapkını dizisi üçüncü sezonuyla ekrana geldi. Dizide ilk sezonundan itibaren yer alan Öznur Serçeler ve Çetin Tekindor'un diziden ayrıldığı iddia edilmişti. Öznur Serçeler diziden ayrılırken, Çetin Tekindor'un dizide nereye gittiği ortaya çıktı.

YALI ÇAPKINI'NIN HALİS AĞA'SININ NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yeni sezonun yeni bölümlerinde yer almayan Çetin Tekindor'un senaryo gereği nerede olduğu ortaya çıktı. Çetin Tekindor'la ilgili ayrılık haberleri ortaya çıkarken, karakterin senaryo gereği nerede olduğu ortaya çıktı. Kazım Ağa, Halis Ağa'nın İsveç'te olduğunu söyledi. Çetin Tekindor'un diziye ne zaman dahil olacağı ise henüz açıklanmadı.

ÖZNUR SERÇELER YENİ BİR PROJEYE BAŞLADI

Öznur Serçeler diziden yeni sezonda ayrıldığını duyurdu. Diziden sessiz sedasız ayrılan Öznur Serçeler Holding dizisinin kadrosuna katıldı.