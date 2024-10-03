Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman Kuruluş Osman'da! Begüm Hatun sosyal medyayı salladı

03 Ekim 2024 10:20 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:20

Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer alığı Yalı Çapkını dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman dizisinde Begüm Hatun karakteriyle projeye dahil oldu. Dün akşam ilk kez izleyici karşısına çıkan Buçe Buse Kahraman'a beğeni yağdı.

Yeni sezonun da çok konuşulan yapımları arasında yer alan Yalı Çapkını dizisinden ayrıldıktan sonra geçtiğimiz sezon tekrar projeye dahil olan Buçe Buse Kahraman, yeni sezonda ise Kuruluş Osman dizisine dahil oldu.

BUÇE BUSE KAHRAMAN BEGÜM HATUN KARAKTERİNDE

Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey ve Ali Sürmeli gibi oyuncularının yer aldığı Kuruluş Osman dizisine bu sezon son olarak Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakteriyle yer alan Buçe Buse Kahraman Begüm Hatun rolüyle dahil oldu.

At binip, kılıç kullanan Buçe Buse Kahraman, sosyal medyada gündem olmayı başardı. Kuruluş Osman'da Begüm Hatun karakteriyle yer alan Buçe Buse Kahraman sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

BUÇE BUSE KAHRAMAN YALI ÇAPKINI FANLARINA SİTEM ETMİŞTİ

Dizideki karakteri sebebiyle fanlardan sürekli hakaret dolu mesajlar alan Buçe Buse Kahraman, bu durum hakkında konuşarak, "Bu beni üzdü ya da çok kötü etkiledi diyemem sadece benim için hayatta en önemli şeylerden biri saygı. Herkesten de o saygıyı beklerim. Bu alanda ilk defa işimle ilgili böyle bir şeyler karşılaştığım için başta afalladım. Bizi o karakterle bağdaştırıyorlar ve o şekilde bize gelmek istiyorlar ama oyuncu ve karakter ayrımını bence artık yapabiliyor olmamız gerekiyor." dedi.