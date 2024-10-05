Yalı Çapkını'nın Sinan'ı Cem Söküt röportaj verdi, sosyal medyada eleştiriler yağdı

05 Ekim 2024 11:05 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 11:05

Yalı Çapkını dizisine Sinan rolüyle bu sezon dahil olan Cem Söküt, verdiği röportaj ile sosyal medyanın diline düştü. Dizi ve karakteri hakkında gelen tepkilere bakamadığını söyleyen Cem Söküt'e sosyal medyadan yorum yağdı. Sosyal medya kullandığını ve böyle bir açıklamanın yersiz olduğunu belirten kullanıcılar, yüzlerce yorum yaptı.

Yalı Çapkını dizisine dahil olan Cem Söküt, dizinin bu sezon bitip bitmeyeceği hakkında bir şey bilmediğini belirtirken, dizi ile ilgili gelen tepkileri bilmediğini de belirtti. Oyuncunun sosyal medyada aktif paylaşım yaptığı ve bu açıklamanın yersiz olduğunu düşünen takipçiler, oyuncuya eleştiri yağdırdı.

CEM SÖKÜT VERDİĞİ RÖPORTAJLA ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Yalı Çapkını dizisiyle popüler olan oyuncu Cem Söküt, son röportajında "Yapımcımız çok iyi. Halk tarafından geri dönüşlerimiz nasıl bilmiyorum. Karaktere hazırlık ezber falan çok bakamıyorum. Gidip geliyorum rolümü yapıyorum. Partnerlerim çok güzel, çok efendi insanlar, güzel insanlar" dedi. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncuya bazı takipçileri "gereksiz bir açıklama sosyal medya kullanıyorsun sonuçta" derken, kimileri ise " Orası gerçeği yansıtmıyor. Doğru söylüyor takip edemiyor" dedi.

CEM SÖKÜT KİMDİR?

1990 doğumlu Cem Söküt, Çukur, Duran, Hakim, Mahkum, gibi çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Oyuncu son olarak başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in rol aldığı Yalı Çapkını dizisine Sinan karakteriyle dahil oldu.