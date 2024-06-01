Yalın'dan yıllar sonra gelen duygusal itiraf! 42 bin kişilik stadyumu doldurdu

01 Haziran 2024 11:43 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 11:48

Şarkıcı Yalın, 31 Mart Cuma günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda 42 bin kişilik stadyumda konser verdi. Stadyumun tamamını dolduran şarkıcıyı dinlemeye Özge Gürel, Burak Berkay Akgül, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz da gitti.

YALIN'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

20 yıl boyunca pop müziğin kült şarkılarına imza atan Yalın sevenlerine “Ben bugünü 4 yaşımdan beri hayal ediyorum. Sizler 4 yaşındaki çocuğun elinden tutuyorsunuz. Benim elimi hiç bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim” dedi.