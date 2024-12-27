Yanan Şakir Paşa Ailesi Köşkü'nün son hali ortaya çıktı! Yangının boyutu hayrete düşürdü

27 Aralık 2024 09:33 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:49

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin çekildiği köşkte dün yangın çıktı. Çekimin olduğu plato küle dönerken, yangının boyutu ise bugün ortaya çıktı. Ortaya çıkan son fotoğrafta platonun kül olduğu ortaya çıktı.

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği platoda yangın çıktı. Gece geç saatlerde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi de platonun kül olmasına engel olamadı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ KÖŞKÜ KÜLE DÖNDÜ

Küle dönen Şakir Paşa Kökünün son hali ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale etmeye çalışsa da, plato küle döndü. Kullanılamayacak hale gelen platonun sadece iskeleti kaldı. O sırada setin boş olması, can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamasına neden oldu.

DİZİ ÇEKİMLERİ DURDU, SET DURDU

Yapılan açıklamada, "Bu gece saat 01.30 civarında çekimlerinizin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki Şakir Paşa köşkü tamamen yandı" ifadeleri yer aldı.

Çıkan yangında yaralanan olmazken, köşk tamamen kül oldu. Bu sebeple dizi ekranlara kısa bir ara verecek. Dizinin sosyal medyasından yapılan açıklamada; "Bu pazar 3. bölümüzü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız" denildi.