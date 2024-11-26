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Yapay zeka ünlüleri böyle şişmanlattı! Ezgi Mola'nın yorumu güldürdü

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Kasım 2024 16:57 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:58
Yapay zeka ünlüleri böyle şişmanlattı! Ezgi Mola&#039;nın yorumu güldürdü

Birbirinden ünlü oyuncular yapay zekayla şişmanladı. Ünlülerin şişman hallerine yorum yağarken, Ezgi Mola'nın yorumu da takipçilerini güldürdü.

Yapay zeka​ ile üretilmiş görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Daha önce ünlü isimlerin sesleri ve görüntüleri değişmiş ve yeni halleri büyük ilgi görmüştü. Bu sefer ise ünlü isimler​ şişmanlatıldı.

ÜNLÜ İSİMLER YAPAY ZEKAYLA BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ 

Ekranda izlediğimiz ünlü isimler fit ve bakımlı halleriyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Bu sefer ise yapay zeka birbirinden ünlü isimlerin kilolu hallerini paylaştı. Hadise​, Hande Erçel, Cansu Dere, Hülya Avşar, Demet Akalın, Demet Özdemir ve Hande Erçel yapay zeka ile bambaşka birine dönüştü. 

Yapay zeka ünlüleri böyle şişmanlattı! Ezgi Mola'nın yorumu güldürdü - 1. Resim

Yapay zeka ünlüleri böyle şişmanlattı! Ezgi Mola'nın yorumu güldürdü - 2. Resim

Yapay zeka ünlüleri böyle şişmanlattı! Ezgi Mola'nın yorumu güldürdü - 3. Resim

Yapay zeka ünlüleri böyle şişmanlattı! Ezgi Mola'nın yorumu güldürdü - 4. Resim

Yapay zeka ünlüleri böyle şişmanlattı! Ezgi Mola'nın yorumu güldürdü - 5. Resim

Yapay zeka ünlüleri böyle şişmanlattı! Ezgi Mola'nın yorumu güldürdü - 6. Resim

EZGİ MOLA GÜLDÜRDÜ 

Yapay zeka ile bambaşka birine dönüşen Ezgi Mola, sosyal medyadan espri yapmayı ihmal etmedi. Yapay zeka ile şişmanlamış halini paylaşan Ezgi Mola, "Benim için uğraşmanıza gerek yoktu ama yine de eline sağlık karşim" notunu düştü. 

Yapay zeka ünlüleri böyle şişmanlattı! Ezgi Mola'nın yorumu güldürdü - 7. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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