Yapım şirketi batan Kadir Doğulu, romantikliğini konuşturdu! Neslihan Atagül karnı burnunda ilk pozunu paylaştı

21 Ağustos 2024 10:46 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:49

Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül’ün de desteğiyle ortaklarıyla kurdukları yapım şirketlerinde çıkışlarını verdikleri, onlarca çalışanlarının 3 aylık maaşlarını ödemediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan Kadir Doğulu, 3 ay hamile olan eşi Neslihan Atagül'ün doğum gününü romantik sözlerle kutladı.

KADİR DOĞULU, NESLİHAN ATAGÜL'ÜN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Sahibi olduğu yapım şirketinin çalışanları Kadir Doğulu'ya dava açmaya hazırlanırken, oyuncu konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı. Eşi Neslihan Atagül'ün karesini paylaşan Kadir Doğulu, "İyi ki doğdun sevgilim, nice kutlanacak değerli anılarımız, artan, büyüyen ailemiz ve birlikte yaşayacağımız çoook uzun yıllarımız olsun… Seni Çok Seviyorum… " notunu düştü.

NESLİHAN ATAGÜL'DEN KARNI BURNUNDA POZ

3 aylık hamile olan Neslihan Atagül ise hamile karesini paylaşarak, "Ben mutluyum! Hem de çok! Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz 💎 Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız! 🪬🧿🍀 Ps: Sonuncu bu romantizme pek uygun olmadı ama idare edin" dedi.

KADİR DOĞULU'NUN YAPIM ŞİRKETİ İFLAS ETTİ, MAĞDURLAR DAVA AÇIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül’ün de desteğiyle, ortaklarıyla beraber yapım şirketi kurmuştu. Son olarak Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi’nin başrol oynadığı, yurt dışı için çekildiğini açıkladıkları “Aşkın Pusulası” dizisine imza atan şirket çekimlere 7. bölümde ara vermişti. 3 ayın ardından ofisi boşaltan Kadir Doğulu, 3 aylık maaşlarını alamayan çalışanlarının da çıkışlarını verdi. Mağdurlar dava açmaya açmaya hazırlanıyor.