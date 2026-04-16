Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yapımcı Mustafa Uslu okullara yapılan saldırı sonrası şiddet içerikli dizileri suçladı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından yapımcı Mustafa Uslu'nun paylaşımı dikkat çekti. Sosyal medyada birçok kişi şiddet içerikli dizileri suçlarken, bazıları da ailelerden bahsetti. Yapımcı Mustafa Uslu da çocuklardaki şiddet eğiliminin nedenini yaptığı paylaşımla açıkladı.

Yapımcı Mustafa Uslu okullara yapılan saldırı sonrası şiddet içerikli dizileri suçladı
Ayla, Müslüm ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Mustafa Uslu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Uslu, şiddet içerikli dizilere dikkat çekti.

Yapımcı Mustafa Uslu okullara yapılan saldırı sonrası şiddet içerikli dizileri suçladı

Yapımcı Mustafa Uslu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrası, özellikle çocukların izlediği saatlerde yayınlanan şiddet içerikli mafya dizilerini eleştirerek, bu dizilerin yayınlanmasından sorumlu olanları suçladı.
Uslu, çocukların televizyon izlediği saatlerde yayınlanan mafya dizilerindeki şiddet, güç, intikam ve yasa dışı düzenin normalleştirilmesini eleştirdi.
Uslu, bu dizileri yayınlayan kanalları, reklam veren şirketleri, projede yer alan oyuncuları, senaristleri, yönetmenleri, yapımcıları ve yüzlerini reklamlarında kullanan markaları suçladı.
Mustafa Uslu, 3 Nisan 1974 doğumlu olup, Ayla, Müslüm, Çiçero ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi filmlerin yapımcısıdır.
Uslu, oyuncu Sinem Öztürk ile evlidir.
YAPIMCI MUSTAFA USLU ŞİDDET İÇERİKLİ DİZİLERİ SUÇLADI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda gerçekleşen saldırıların ardından çocuklardaki şiddet eğiliminin nedenine dair tartışmalar arttı.

Yapımcı Mustafa Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SUÇLU MU ARIYORSUNUZ? İki gündür yüreğimiz yanıyor... Ne yazık ki çocukların televizyon izlediği saatlerde, prime time kuşağında mafya dizileri yayınlanıyor. Eline silah alanın kendi adaletini sağladığı, sanki devlet ve polis yokmuş gibi sokak çetelerinin kurulduğu, dar sokaklarda silahlı çatışmaların yaşandığı bir dünya... Üstelik tüm bu görüntüler; müzikle, özel efektlerle süslenip, ünlü oyuncularla parlatılarak ekranlara taşınıyor. Oysa bir zamanlar... Mahallenin Muhtarları vardı. Süper Baba vardı... Bizimkiler vardı... Orada silah yoktu, çatışma yoktu. İnsan vardı... komşuluk vardı... vicdan vardı. Bugün ise... Aynı saatlerde çocuklara; şiddet, güç, intikam ve yasa dışı düzen 'normal' gibi sunuluyor. Ve biz, maalesef bunu sadece izlemekle kalmıyor... alışıyoruz. Suçlu mu arıyorsunuz? Bu dizileri yayınlayıp milyonlarca dolar kazanan kanallar... Reklam aralarında yer alan şirketler... Bu projelerde yer alan oyuncular, senaristler, yönetmenler, yapımcılar... Hatta bu dizilerde oynayan yüzleri reklamlarında kullanmaya devam eden markalar... Bankalar.. Belki milyonlar kazandınız, kazanmaya da devam ediyorsunuz. Ama kaybettiğimiz şey para değil... Bir kuşak. Başımız sağ olsun" dedi.

MUSTAFA USLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

3 Nisan 1974 doğumlu Mustafa Uslu, Ayla, Müslüm, Çiçero ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi ses getiren biyografik filmlerin yapımcısı ve Dijital Sanatlar Prodüksiyon'un sahibidir. Türk sinemasında gerçek hayat hikayelerine odaklanan projeleriyle tanınan Uslu, oyuncu Sinem Öztürk ile evlidir.

BilgiDetay
Ad SoyadMustafa Uslu
Doğum Tarihi3 Nisan 1974
MeslekYapımcı, Dijital Sanatlar Prodüksiyon Sahibi
Öne Çıkan FilmleriAyla, Müslüm, Çiçero, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
Uzmanlık AlanıTürk sinemasında gerçek hayat hikayelerine odaklanan projeler
Eşi: Sinem Öztürk (Oyuncu)
