Yaprak Dökümü oyuncuları buluştu! Sosyal medya sallandı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 16:03 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:03
Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinin iki oyuncusu Gökçe Bahadır ile Eren Balkan yıllar sonra bir araya geldi. Gökçe Bahadır'ın şarkılarla arkadaşlarını eğlendirdiği gecede, iki oyuncunun dostluğu yorum yağmuruna tutuldu.
Başrolünde Halil Ergün, Deniz Çakır, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü'nün iki oyuncusu yıllar sonra buluştu. Yaprak Dökümü'nde Leyla karakterini oynayan Gökçe Bahadır ile Gülşen karakteriyle sevilen Eren Balkan yıllar sonra buluştu.
GÖKÇE BAHADIR İLE EREN BALKAN YILLAR SONRA BULUŞTU
2006 yılında başlayan ve 2010 yılında final olan Yaprak Dökümü dizisi, yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle gündemde kalmayı başarıyor. Dizide Ferhunde karakterinin yakın arkadaşı Gülşen'i oynayan Eren Balkan, dizideki rol arkadaşı Gökçe Bahadır ile buluştu. İki isim, Gökçe Bahadır'ın eşini dinlemeye gitti.
Kaynak: tgrthaber.com