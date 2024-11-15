Yaprak Dökümü'nün en vefalı gelini çıktı! Güler Ökten, doğum gününü Bennu Yıldırım ile kutladı

15 Kasım 2024 17:43 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 17:43

Yaprak Dökümü dizisinde gelin ile kayınvalide rolüyle yer alan Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten'in yıllar geçen dostluğu beğeni topluyor. Yaprak Dökümü'nün Cevriye'si Güler Ökten, 83'üncü yaş gününü Bennu Yıldırımlar ile beraber kutladı.

Başrolünde Gökçe Bahadır, Halil Ergün, Deniz Çakır ve Fahriye Evcen gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde gelin​ kaynana rolüyle izleyici karşısına çıkan Bennu Yıldırımlar​ ile Güler Ökten bir araya geldi.

BENNU YILDIRIMLAR, GÜLER OKTAN'I YENİ YAŞINDA YALNIZ BIRAKMADI

Yaprak Dökümü dizisinde Cevriye rolüyle yer alan usta oyuncu Güler Ökten, yeni yaşını dizide gelini Fikret karakteriyle yer alan Bennu Yılıdırımlar ile beraber kutladı. Yaprak Dökümü’nün Cevriye’si Güler Ökten’i (83) doğum gününde rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar ile yönetmen Mesude Eraslan yalnız bırakmadı.

İki ismin sık sık bir araya gelmesi, bütün özel günlerde birbirini yalnız bırakmaması sosyal medyada da dikkat çekti. Dizide birbiri ile anlaşamayan gelin ve kayınvalideyi oynayan iki ismin yıllardır süren dostluğuna "Yaprak Dökümü'nün en hayırlı gelini" yorumları yapıldı.