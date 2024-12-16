Yaprak Dökümü'nün Fikret ve Tahsin'i buluştu! Bennu Yıldırımlar ile Ahmet Saraçoğlu'nun karesine beğeni yağdı

16 Aralık 2024 15:55 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:56

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Yaprak Dökümü'nde Fikret ve Tahsin rolüyle yer alan Bennu Yıldırımlar ile Ahmet Saraçoğlu yıllar sonra bir araya geldi. İki ismin çocuklarının da yer aldığı kareye beğeni yağdı.

Başrolünde Halil Ergün, Deniz Çakır, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisi yıllar geçmesine rağmen en çok tekrar oynatılan ve sosyal medyada konuşulan dizilerden biri. Dizide karı koca olarak izleyici karşısına çıkan Bennu Yıldırımlar ve Ahmet Saraçoğlu ise yıllar sonra buluştu.

YAPRAK DÖKÜMÜ OYUNCULARI BULUŞTU

2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde Fikret rolüyle yer Bennu Yıldırımlar ile Tahsin rolünde izleyici karşısına çıkan Ahmet Saraçoğlu yıllar sonra bir araya geldi. Dizide karı kocayı oynayan iki isim çocuklarıyla beraber buluştu. Diziden sonra da dostluklarını devam ettiren iki oyuncuya beğeni yağdı.

Unutulmaz diziler arasında yer alan Yaprak Dökümü dizisinde Fikret rolüyle yer alan Bennu Yıldırımlar ile Cevriye'si Güler Ökten de dostluklarıyla beğeni topluyor. Dizide gelin ile kayınvalide rolüyle seyircisinin karşısına çıkan Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten de sık sık bir araya geliyor.