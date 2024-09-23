Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel beşinci kez baba oldu! Oyunculuğu bırakıp tır şoförü olmuştu

23 Eylül 2024 10:39 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:39

Yaprak Dökümü dizisinde Oğuz karakteriyle yer alan Tolga Karel, oyunculuğu bıraktıktan sonra tır şoförü olarak çalışmaya başladı. 2016 yılında ABD'de evlenen Tolga Karel, beşinci kez baba oldu.

Evdeki Yabancı, Yaprak Dökümü, Kanıt ve Sıfırıncı Gün gibi yapımlarda rol alan Tolga Karel​, 2015 yılında Günay Musayeva ile boşandıktan sonra 2016 yılında Sarah Scott ile evlendi. İkinci evliliğinden dördüncü çocuğu dünyaya gelen Tolga Karel, beşinci kez baba oldu.

TOLGA KAREL BEŞİNCİ KEZ BABA OLDU

2016 yılında oyunculuğu bırakarak ABD​'ye yerleşen Tolga Karel, tır şoförlüğü yapıyor. Sarah Scott ile mutlu bir evliliği olan Karel, bir kez daha baba oldu. Kızının karesini sosyal medya hesabından paylaşan Tolga Karel, binlerce tebrik mesajı aldı.

Yakın arkadaşı Metin Arolat'ın ölüm haberini de aynı gün alan Tolga Karel, "Ahh be hayat bana daha neler yaşatacaksın çok sevdiğim bir insanın aynı gün ölümü ve yeni bir yaşamın kızımın doğuşu" notunu düştü.