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Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 18:21

Yaprak Dökümü’nün Şevket’i Hasan Küçükçetin’den Ali Rıza Bey’in ölüm sahnesi itirafı!

Ünlü oyuncu Hasan Küçükçetin’den Yaprak Dökümü dizisinin final bölümündeki Ali Rıza Bey’in ölüm sahnesiyle ilgili gündeme damga vuran itiraf geldi. İzleyicinin gözyaşlarına boğulduğu sahnenin kamera arkasını anlatan Hasan Küçükçetin, çekim sırasında kahkahalara boğuldukları anlattı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Yaprak Dökümü’nün Şevket’i Hasan Küçükçetin’den Ali Rıza Bey’in ölüm sahnesi itirafı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 18:21

ekranlarında yayınlanan bir döneme damga vuran , üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin gündeme geliyor. Özellikle de Ali Rıza Bey’in ölüm sahnesi olan final bölümü izleyiciyi derin bir hüzne boğmuştu. Dizinin Şevket’i olan Hasan Küçükçetin, o unutulmaz sahnenin perde arkasını anlattı. İzleyicinin gözyaşların boğulduğu sahnenin aslında kahkahalarla çekildiğini itiraf etti.

HABERİN ÖZETİ

Yaprak Dökümü’nün Şevket’i Hasan Küçükçetin’den Ali Rıza Bey’in ölüm sahnesi itirafı!

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Yaprak Dökümü dizisinde Şevket karakterini canlandıran Hasan Küçükçetin, dizinin final bölümündeki Ali Rıza Bey'in ölüm sahnesinin aslında kahkahalarla çekildiğini anlattı.
Hasan Küçükçetin, Yaprak Dökümü'nün final sahnesinin çekimlerindeki bir detayı paylaştı.
Ali Rıza Bey'in ölüm sahnesinde Hayriye karakterini canlandıran Güven Hokna'nın sözleri herkesi güldürdü.
Güven Hokna, rol arkadaşı Halil Ergün'e esprili bir şekilde, 'Niye öldün? Ne olur kalk, birkaç sezon daha gidelim. Bak hepimiz parasız kaldık.' demiş.
Bu sözler üzerine setteki herkesin kahkahalara boğulduğu belirtildi.
Dizinin Ali Rıza Bey'in ölümüyle sonuçlanan finali, izleyicileri derinden üzmüştü.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

YAPRAK DÖKÜMÜ’NÜN ŞEVKET’İ HASAN KÜÇÜKÇETİN’DEN ALİ RIZA BEY’İN ÖLÜM SAHNESİ İTİRAFI!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 2006-2010 yıllarına adeta damga vuran Yaprak Dökümü dizisi, üzerinden yıllar geçse de gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Özellikle de final sahnesindeki Ali Rıza Bey’in ölümü izleyicinin unutamadığı sahnelerden biri olarak tarihe geçti.

Yaprak Dökümü’nün Şevket’i Hasan Küçükçetin’den Ali Rıza Bey’in ölüm sahnesi itirafı!

Dizinin son bölümünde ailenin büyüğü olan Ali Rıza Bey’in ölümü yer alırken Halil Ergün’ün vedası izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Ancak final bölümünün arkasındaki gerçek Hasan Küçükçetin tarafından gelen itirafla gündeme tekrardan oturdu.

Yaprak Dökümü’nün Şevket’i Hasan Küçükçetin’den Ali Rıza Bey’in ölüm sahnesi itirafı!

’nın oynadığı karakter Hayriye’nin son sahne de dizinin bitmesiyle ilgili yapmış olduğu konuşmasını anlatan Hasan Küçükçetin, çekim sırasında kendilerinin kahkahalara boğulduğunu anlattı.

Yaprak Dökümü’nün Şevket’i Hasan Küçükçetin’den Ali Rıza Bey’in ölüm sahnesi itirafı!

“BAK HEPİMİZ PARASIZ KALDIK”

Ekranlara damga vuran Yaprak Dökümü dizisi küçükten büyüğe herkesin severek izlediği yapımlardan biri olarak gündeme gelirken, sosyal medyanın da oldukça dikkatli takip ettiği yapımlardan oluyor. Öyle ki üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin dizinin sahneleri komik ve eğlenceli videolarda tekrardan yer alıyor.

Yaprak Dökümü’nün Şevket’i Hasan Küçükçetin’den Ali Rıza Bey’in ölüm sahnesi itirafı!

Dizinin ikinci Şevket’i olarak bilinen Hasan Küçükçetin, katıldığı Youtube kanalı Kültürsüz’de yaptığı açıklamalarla kısa süre de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle de dizinin final sahnesiyle ilgili söylemlerde bulunan Hasan Küçükçetin, çekim sırasında Hayriye karakterini oynayan Güven Hokna’nın söylediği sözler karşısında kimsenin kendini tutamayıp gülmeye başladığını anlattı.

Yaprak Dökümü’nün Şevket’i Hasan Küçükçetin’den Ali Rıza Bey’in ölüm sahnesi itirafı!

Unutulmaz sahneler arasında yer alan Ali Rıza Bey’in ölümünün çekimlerinin yapıldığı zaman Güven Hokna’nın Ali Rıza, Niye öldün? Ne olur kalk, birkaç sezon daha gidelim. Bak hepimiz parasız kaldık.' diyerek ağlarken, ekrandan hiç belli olmasa da setteki herkesi kahkahalara boğulduğunu açıkladı.

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#kanal d
#yaprak dökümü
#güven Hokna
#hasan küçükçetin
#Ali Rıza Bey
#Medya
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