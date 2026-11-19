Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü gerek konusu gerekse de oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çeken yapımlardan biri haline geliyor. Özellikle de dizinin sevilen ikilisi Fikret ve Cevriye karakterleri oldukça çok konuşulan karakterler arasında yerini alıyor. Unutulmaz ikili olarak bilinen Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten, 20 yıl sonra bir başka projede de yan yana geldiler. İkili yeni yapımlarının galasında boy gösterdiler.

YAPRAK DÖKÜMÜ’NÜN UNUTULMAZ İKİLİSİ 20 YIL SONRA BULUŞTU!

Ekranların sevilerek izlenen yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hala daha konuşulmaya devam ediyor. Öyle ki dizinin sadece konusu değil oyuncu kadrosu da zaman zaman dikkatleri üzerine çekiyordu. Dizi de yer alan Fikret ve Cevriye karakterleri oldukça çok konuşulan ikili arasında yer alıyor.

Özellikle de ikilinin gelin-kayınvalide rolüyle izleyici karşısına çıkması en çok izlenen sahnelerden birisi oluyordu. Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten’in rol aldıkları yapım en çok konuşulan yapımlardan biri haline gelirken ikilinin tekrardan bir araya gelmesi yoğun ilgi gördü.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Fikret ve Cevriye rolüyle dikkatleri üzerine çeken Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten aradan geçen 20 yılın ardından aynı projede rol aldı. İkilinin yeni yapımının galasına katılan başarılı oyuncular gazetecilerin sorularını cevapladı.

BENNU YILDIRIMLAR VE GÜLER ÖKTEN GALADA YAN YANA

Tekrardan bir arada rol alan ikili hem projeyle ilgili konuştu hem de sevenlerini adeta geçmişe götürdü. Ayrıca Güler Ökten duygu dolu açıklamalarda bulundu. Ökten, “İnsan 85 yaşına gelince böyle güzel bir ekiple çalışınca çok mutlu oluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum, çünkü bana çok güzel günler yaşattılar” dedi.

Aşk Tesadüfleri Sever’in devam filminde yer alan Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten, sevenleri tarafından yakından takip edilirken yıllar sonra ikiliyi yan yana görenler duygulandı. Yaprak Dökümü'nde oynadıkları karakterlerle çok sevilen ikili, şimdilerde yeni karakterleriyle izleyici karşısına çıkacaklar.

Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten’in yeni filmlerinde karakterleri hakkında detaylar henüz bilinmezken film başarılı oyuncuları bünyesinde barındırmaya devam ediyor. Devrim Özkan ve Mehmet Günsür’ün başrollerinde olduğu Aşk Tesadüfleri Sever’in devam filmi şimdilerde heyecanla bekleniyor.