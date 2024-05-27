Yargı dizisinin finalinde çocuk oyuncuların kimliği şaşırttı

27 May 2024 04:25 - Güncelleme : 27 May 2024 04:26

Yargı dizisi üç sezonluk rekorlar kıran bölümlerin ardından 95'inci bölümüyle ekranlara veda etti. Sezon finali özel davetle pek çok isimle beraber yayınla izlendi.

Yargı'nın finalinde dizisinin yönetmeninin, senaristinin ve yapımcısının da çocukları rol aldı. Eren komiser rolündeki Uğur Aslan ve senarist Sema Ergenekon'un oğlu, Kerem Çatay'ın oğlu ve yönetmen Beste Sultan'ın oğlu da rol aldı.

Sevilen dizi Yargı, 3 sezona sığdırdığı kocaman başarılarıyla birlikte 95. bölümde final yaptı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, finale özel davetin düzenlendiği dizinin son bölümünde dizinin yönetmeni, senaristi ve yapımcısının çocukları da rol aldı.

Magazin gazetecisi Birsen Altuntaş bu ayrıntıyı sosyal medya hesabından böyle duyurdu: "Fenomen dizi Yargı'nın final bölümünde Eren komiser Uğur Aslan ile senarist Sema Ergenekon'un oğlu, yönetmen Beste Sultan ile Barış Atay'ın oğlu ve Kerem Çatay'ın oğulları da kısa bir sahnede oynadı. Ne tatlı anı..."