Yargı ve Bir Sevdadır dizisinin oyuncusu karakolu birbirine kattı! Mustafa Durna’ya 2 yıla kadar hapis istemi

01 Temmuz 2024 12:08 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:10

Yargı ve Bir Sevdadır gibi yapımlarda rol alan oyuncu Mustafa Durna, telefonunu çalan hırsızlardan şikayetçi olmak için gittiği karakolda, polis memurlarına zor anlar yaşattı.

OYUNCU ŞİKAYETÇİ OLMAK GİTTİ, KARAKOLU BİRBİRİNE KATTI

Sabah’ta yer alan habere göre, Geçtiğimiz gün Taksim’de yürüyüş yapan oyuncu Mustafa Durna, hırsız telefonunu çaldı. Hırsız kaçarken elindeki telefonu düşürse de Yargı ve Bir Sevdadır dizilerinde rol alan oyuncu Mustafa Durna, karakola giderek şikayetçi olmak istedi. Oyuncunun ayakta duramayacak kadar alkollü olduğunu fark eden polis memurları, sözlerinin anlaşılmadığını ve dilerse kendine geldiğinde ifade verebileceğini söylediler.

Emniyet güçlerinin kendisini dinlemek istemediğini düşünen Durna, polis memurlarına hakaretler yağdırdı. Polislerin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Oyuncu, pişman olduğunu söyleyince polisler şikayetten vazgeçti. Ancak durum kamu davası olduğu için Durna hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.