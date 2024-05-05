Yargı'nın finalden kazandığı paranın nereye gideceği belli oldu

05 May 2024 05:43 - Güncelleme : 05 May 2024 05:44

'Yargı' dizisinin final bölümü için düzenlenen veda gecesinde satışa çıkan bilet fiyatları 500 TL ile 1000 TL arasında değişiyor. Geceden elde edilecek gelir Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacağı duyuruldu.

Ay Yapım, 'Yargı' dizisinin 26 Mayıs’taki final bölümü için bir veda gecesi düzenliyor. Ay Yapım ve Kanal D’nin ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen gecenin geliri Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

Yargı’nın oyuncuları 95'inci veda bölümünü seyircilerle bir arada izleyecek. Gecede bir dizi sürpriz yaşanacak.

Gecenin biletleri Biletix’te satışa çıktı. 12 yaş sınırı olan gecenin biletleri genel satış ve bağış biletleri olarak 2 kategoride satışa sunuldu. Genel satıştaki biletler 500 ve 700 TL, bağış bölümündeki biletler de 500 ve 1000 TL’den satılıyor.