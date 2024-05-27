Yargı'nın finali için özel uçak indi!

27 May 2024 12:00 - Güncelleme : 27 May 2024 12:00

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde seyircili gösterim ile final yapan Yargı dizisinin biletleri çıkar çıkmaz tükendi. Gecenin tüm geliri öncelikle deprem bölgesindeki gençler olmak üzere Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) gençlerin eğitimi için bağışlandı. Dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen Yargı dizisinin finali yoğun ilgiyle karşılanırken, tüm ekibin katılımıyla gerçekleşen geceye, özel uçak indi.

YARGI'NIN FİNALİNE ÖZEL UÇAK İNDİ

Yargı dizisinin final akşamı yoğun ilgiyle karşılandı. Tüm ekip oyuncularının geceye katılımıyla gerçekleşen akşamda özellikle dikkat çeken bir olay ise Katar’dan özle uçakla gelen Yargı hayranı oldu. Katar’lı babanın, kızlarını özel uçakla Yargı’nın final gecesine gönderdiği öğrenildi.