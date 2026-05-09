Cem Yılmaz ile olan birlikteliğinden bu yana ismi uzun zamandır kimse ile anılmayan Ahu Yağtu, şimdilerde özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Aralarında 12 yaş fark olan sevgilisi Bora Cengiz ile mutlu beraberliğini göz önünde yaşamaya başlayan Ahu Yağtu'ya dair ortaya atılan bomba iddia magazin dünyasında tez yayıldı. Açılış etkinliğine çift olarak katılan ünlü ikili açılış sonrasında magazin kameralarına takıldı. Başlangıçta aşklarını gizlemek için magazin muhabirleriyle köşe kapmaca oynayan çift, şimdi de 'evlilik' iddialarıyla yeniden gündeme geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yaş farkı olay olmuştu: Ahu Yağtu ile Bora Cengiz evleniyor mu? 10 bin dolarlık nafaka durumu dikkat çekti Cem Yılmaz ile eski evliliğinden sonra özel hayatını gizli tutan Ahu Yağtu'nun, kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz ile evleneceği iddia edildi. Ahu Yağtu ve Bora Cengiz, bir açılış etkinliğine çift olarak katıldı ve magazin kameralarına takıldı. Yaş farkı nedeniyle sosyal medyada eleştirilen Yağtu, özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayacağını belirtmişti. 'Gel Konuşalım' programında, nafaka kriziyle ilgili yeni bir düzenleme gelmesi halinde Ahu Yağtu'nun evlilik kararı alabileceği iddia edildi. Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu 2012 yılında evlenip 1 yıl sonra boşanmış ve sonrasında nafaka krizi yaşanmıştı.

CEM YILMAZ'IN ESKİ AŞİ AHU YAĞTU'DAN BOMBA İDDİA: AHU YAĞTU EVLENİYOR MU?

2012 yılında ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikte nikah masasına oturan Ahu Yağtu, anlaşamamaları sebebiyle 1 sene sonra evliliklerini sonlandırmıştı.

Boşanma sonrasınde ise yıllardır magazin gündemine ara ara konu olan nafaka krizi, ünlü ikili arasındaki gerginliği arttırmıştı.

Cem Yılmaz’ın ödediği aylık nafaka miktarının düşürülmesi için açılan dava ve taraflar arasında devam eden hukuki süreç, magazin programlarında sıklıkla ele alınmıştı.

Yaşanan bu olaylardan sonra özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Yağtu, sonunda yeni aşkı Bora Cengiz ile gündemde patlak vermişti.

İlişkisi ortaya çıkan Ahu Yağtu ise aralarındaki yaş farkı sebebiyle sosyal medyada sıklıkla eleştiri almıştı. Yağtu ise, hakkında konuşulna tüm olumsuz yorumlara karşılık,

“Hiç açıklama yapmayacağım, boşuna soru da sorup nefesinizi tüketmeyin. Bugüne kadar hiç özel hayat konuşmadım, bundan sonra da konuşmam. Merak etmeye devam edin” açıklamasında bulunmuştu.

AHU YAĞTU İLE BORA CENGİZ'İN EVLİLİK İDDİASI GÜNDEMİ SALLADI

Geçtiğimiz gün yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında, Ahu Yağtu ile sevgilisi Bora Cengiz'in bu sene evlenebileceğine yönelik iddialar gündeme taşındı.

Programın sunucusu Ece Erken, nafaka krizine dair yeni bir düzenleme geldiğini ve o düzenlemeyle beraber ünlü oyuncu Ahu Yağtu'nun evlilik kararı alıp almayacağını 'Düzenleme gelmezse 10 bin dolar almaya devam eder ve evlenmeyebilir.' ifadeleriyle açıklık getirdi.