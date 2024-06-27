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Yasak Elma ekibi Biran Damla Yılmaz'ın doğum gününde buluştu! Gözler Yıldız Argun'u aradı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
27 Haziran 2024 13:26 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 13:26
Yasak Elma ekibi Biran Damla Yılmaz&#039;ın doğum gününde buluştu! Gözler Yıldız Argun&#039;u aradı

Geçtiğimiz sezon final yaparak ekrana veda eden Yasak Elma oyuncuları, Biran Damla Yılmaz'ın doğum gününde buluştu.

Başrolünde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz'ın rol aldığı Yasak Elma dizisi altı sezon ekranda yer aldı. Geçtiğimiz yaz final yaparak ekrana veda eden dizinin oyuncuları doğum günü kutlamasında buluştu. 

YASAK ELMA OYUNCULARI DOĞUM GÜNÜNDE BULUŞTU 

Yasak Elma oyuncuları 26. yaşına giren Biran Damla Yılmaz'ın doğum gününe ünlü isimler akın etti. Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşları Sevda Erginci, Barış Aytaç, Melis Doğu geceye katıldı. 

Yasak Elma ekibi Biran Damla Yılmaz'ın doğum gününde buluştu! Gözler Yıldız Argun'u aradı - 1. Resim

Gecede gözler dizide Yıldız Argun karakterini oynayan Eda Ece'yi aradı. Yeni anne olan Eda Ece, bebeği ile ilgilendiği için geceye katılamadı. 

Yasak Elma ekibi Biran Damla Yılmaz'ın doğum gününde buluştu! Gözler Yıldız Argun'u aradı - 2. Resim

Yasak Elma ekibi Biran Damla Yılmaz'ın doğum gününde buluştu! Gözler Yıldız Argun'u aradı - 3. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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