Yasak Elma ekibi Biran Damla Yılmaz'ın doğum gününde buluştu! Gözler Yıldız Argun'u aradı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
27 Haziran 2024 13:26 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 13:26
Geçtiğimiz sezon final yaparak ekrana veda eden Yasak Elma oyuncuları, Biran Damla Yılmaz'ın doğum gününde buluştu.
Başrolünde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz'ın rol aldığı Yasak Elma dizisi altı sezon ekranda yer aldı. Geçtiğimiz yaz final yaparak ekrana veda eden dizinin oyuncuları doğum günü kutlamasında buluştu.
YASAK ELMA OYUNCULARI DOĞUM GÜNÜNDE BULUŞTU
Yasak Elma oyuncuları 26. yaşına giren Biran Damla Yılmaz'ın doğum gününe ünlü isimler akın etti. Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşları Sevda Erginci, Barış Aytaç, Melis Doğu geceye katıldı.
Gecede gözler dizide Yıldız Argun karakterini oynayan Eda Ece'yi aradı. Yeni anne olan Eda Ece, bebeği ile ilgilendiği için geceye katılamadı.
Kaynak: TGRT Haber