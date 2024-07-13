Yasak Elma oyuncuları buluştu! Fanlar iki ismi yorum yağmuruna tuttu

13 Temmuz 2024 10:28 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 10:39

Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz gibi oyuncuların buluştuğu Yasak Elma dizisi 6 sezon ekranda reyting rekorları kırdı. Geçtiğimiz sezon final yaparak ekrana veda eden dizide rol alan Barış Kılıç ile Şevval Sam İzmir'de bir araya geldi.

YASAK ELMA OYUNCULARI BULUŞTU

Yasak Elma dizisinde Şevval Sam'ın Ender, Barış Kılıç'ın ise Kaya rolüyle yer aldığı dizi geçen sezon final yaparak ekrana veda etti. Aylar sonra bir araya gelen ikiliden Şevval Sam, çektirdikleri kareyi "Enkay'cılara selam olsun. Sizi unutmadık" notunu düştü.